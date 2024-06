Sacrifice, tome 1

Titre VO : The Sacrificers

ISBN : 979-102682847-1

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Remender, Rick

Illustration : Fiumara, Max

Traduction : Rivière, Benjamin

Il est possible de vivre dans un monde en harmonie, mais il faut payer le prix.

Le prix est élevé, mais simple. Chaque foyer doit offrir un de ses enfants en sacrifice. Alors que l’échéance arrive, un fils qui n’a jamais été aimé par sa famille doit partir honorer cette dette, mais il ignore qu’il sera peut-être l’une des clefs qui pourra enfin briser ce cycle de souffrance…

Critique

Par Gillossen, le 13/06/2024

Nouveauté grand format d’Urban, Sacrifice, écrit par Rick Remender et magnifiquement illustré par Max Fiumara, est une œuvre qui ne laisse pas indifférent. Dès les premières pages, on se retrouve plongé dans un univers à la fois enchanteur et effrayant, où chaque famille est contrainte de sacrifier un enfant pour maintenir une fragile harmonie.

Le récit s’attarde principalement deux personnages : un jeune garçon “pigeon”, destiné à être sacrifié, et Soluna, la fille de divinités représentant le soleil et la lune. Le garçon, traité comme un paria et vivant dans des conditions déplorables, suscite l’empathie, après une première scène forte mais qui aurait pu très vite tourner au larmoyant, ce qui n’est pas le cas. La cruauté de sa situation est dépeinte avec une sensibilité qui rend son sort d’autant plus poignant.

Soluna, quant à elle, évolue dans un cadre tout à fait différent. Sa curiosité et sa soif de découvrir le monde, son assurance en tant que princesse sûre de ses forces et de ses droits, contrastent fortement avec la résignation du garçon. Cette dualité apporte une vraie richesse au récit. Leurs parcours respectifs permettent d’explorer différents aspects de cet univers complexe et de poser des questions profondes sur le pouvoir, le sacrifice et la liberté.

Les planches de Max Fiumara se révèlent souvent sublimes. Les expressions des personnages, les paysages et l’architecture de ce monde imaginaire, très fantasy, sont rendus avec un soin qui donne une vie prégnante à l’ensemble, d’autant plus que la narration fait le choix de nous jeter tête la première dans cette histoire et son cadre. Les couleurs vives et contrastées de Dave McCaig apportent de leur côté une dimension supplémentaire à cette œuvre.

Bien qu’une grande partie de ce tome pose une base solide et innovante, le dernier tiers adopte une approche plus classique sur le plan scénaristique. Cette partie, tout en si elle ouvre bien sûr de nombreuses portes pour la suite, n’a pas tout à fait la même force que la première moitié, même si ce qui s’y passe reste sombre et sans détour.

Somme toute, Sacrifice est une lecture incontournable pour les amateurs. Avec une narration inventive et des illustrations au diapason, ce premier volume, qui frise le sans faute, possède de quoi s’imposer d’ores et déjà comme une valeur sûre.

