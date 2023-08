Le Fils de Pan

ISBN : 978-237731926-8

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Dori, Fabrizio

978-237731926-8BdDori, Fabrizio Zoé, cadre supérieure d’une grosse entreprise italienne, « control freak » plus cartésienne que Descartes lui-même, ne comprend pas quelle mouche a piqué son vieux père qui, d’après ses journaux intimes, est parti en voyage avec un certain Eustis, un prétendu satyre déchu de la cour errante de Dionysos, le dieu de l’Ivresse… Mais le paternel n’a pas perdu la boule ; Eustis existe bel et bien, et il est perdu dans le monde des mortels, plus précisément dans un bois glacial où il s’ennuie à mourir en attendant que ses chers amis, endormis au fond d’un lac, se relèvent d’une ultime cuite.

Mais une surprise toute particulière va le sortir de sa torpeur : Séléné, la déesse de la Lune, lui envoie son avorton qu’elle a eu avec Pan – un petit satyre aux boucle blondes – pour qu’Eustis l’aide à trouver sur Terre sa place dans le cosmos, sa « spécialité » de dieu. Eustis n’en croit pas ses oreilles : Pan et Séléné se sont offerts du bon temps et c’est lui qui doit en subir les conséquences ?! Pas question de jouer le baby-sitter de petit dieu pour les siècles à venir. Seule solution pour se débarrasser de cet enfant indésiré : se rendre sur l’Olympe et demander à un dieu de rang supérieur de le relever de cette tâche.

Critique

Par Gillossen, le 26/08/2023

Après Le Dieu Vagabond, Fabrizio Dori revient chez Sarbacane pour explorer une nouvelle fois son fascinant univers.

A l’image de l’album précédent, l’auteur nous convie à un voyage parsemé de visions fantasmagoriques et de rencontres souvent déroutantes, aux ambiances particulièrement marquées, et, de fait, travaillées. Parfois très terre-à-terre, parfois d’une poésie frappante, les aventures d’Eustis ont su conserver tout leur charme, même si, avec un tel protagoniste souvent détaché de ce qui l’entoure dès qu’il n’est pas concerné au premier chef, il faut s’attendre à une certaine “nonchalance” dans la narration.

Mais Eustis n’est pas tout seul justement et a souvent l’occasion d’utiliser sa langue bien pendue, avec la progéniture de Séléné et Pan pour commencer, qu’il va devoir accompagner dans sa découverte du monde d’aujourd’hui (et s’il donne son nom à ce tome, il demeure au second plan), mais aussi bon nombre de figures, mythologiques ou pas. Si l’album dépasse cette fois les 200 pages (!) contre 150 pour le premier, il ne tire pourtant pas en longueur et il suffit parfois de quelques planches pour qu’un personnage retienne notre attention.

Petit à petit, l’histoire se teinte d’une mélancolie certaine, déjà présente avec Le Dieu Vagabond, mais, j’en ai du moins eu l’impression, peut-être plus prégnante ici, notamment à l’image du destin du professeur, ou même de celui d’Eustis lui-même à travers les décisions de son dieu. Les thèmes de la solitude ou du temps qui passe sans jamais pouvoir revenir en arrière sont traités de façon classique mais efficace, et quelques éclats d’humour parviennent même à se glisser ici ou là au fil de l’album. Seul le personnage de Zoé n’a pas vraiment su me toucher, son caractère de “jeune femme écorchée vive sous des dehors froids et toujours sous contrôle” n’attirant pas franchement la sympathie présentée ainsi, car à la fois trop et pas assez présente pour prendre de l’épaisseur.

Quant aux dessins ou leur mise en couleur, que dire de plus que la dernière fois ? Si la patte de l’auteur ne plaira pas à tout le monde, elle n’en demeure pas moins souvent tout bonnement merveilleuse - on pense à Athéna ou Dionysos. Autant dire que les Muses paraissent avoir une nouvelle fois accordé leurs grâces à Fabrizio Dori.

Une chose est sûre, dans un monde en perpétuel changement comme celui auquel est confronté Eustis, on peut toujours nourrir quelques certitudes ; replonger avec bonheur dans cet univers fait partie de celles-ci.

Discuter de Le Fils de Pan sur le forum.