ISBN : 978-237731800-1

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Tamarit, Nuria

978-237731800-1BdTamarit, Nuria Il y a un endroit, de l’autre côté de l’océan, où les hommes partent et d’où ils reviennent après quelques semaines avec des sacs remplis d’or. Sur le Vieux Continent déchiré par les guerres, Joana a tout perdu. Elle vend alors ses dernières possessions et s’embarque pour ce Nouveau Monde plein de promesses, décidée à intégrer une expédition d’orpailleurs. Mais sur place, elle déchante vite : dans ces grands espaces froids et hostiles encore inexplorés, c’est la loi du plus fort qui règne et personne ne veut d’une femme dans son équipe. Qu’à cela ne tienne, elle ira seule. Bien vite, elle prend pourtant pour compagne de voyage une chienne qu’elle a libérée d’un maître cruel, avant d’être rejointe également par Opa et Tala, deux femmes Natives fuyant Matwei, un chercheur d’or prêt à toutes les violences pour assouvir sa cupidité.Elles s’engagent alors ensemble dans une course contre la montre : il faut rentrer avant que l’hiver n’ait recouvert de son manteau mortel ce territoire des loups tout en évitant les hommes qui haïssent les femmes.

Critique

Par Gillossen, le 17/05/2022

La Louve Boréale est la nouvelle bande dessinée (ou roman graphique, telle que le présente l’éditeur) de Nuria Tamarit, une jeune artiste espagnole que l’on avait déjà pu remarquer chez Delcourt avec Géante, dont elle assurait le dessin.

On retrouve son coup de crayon tout à fait particulier et en même temps, d’une humanité et d’une rondeur indéniablement frappante, une caractéristique soulignée par une mise en couleur tout en délicatesse, avec un travail sur les teintes empreint d’une vive subtilité.

Mais c’est bien l’histoire, pour ne pas dire la fable, de ce monde évoquant le nôtre (on imagine très bien une sorte de Yukon à l’époque de la ruée vers l’or de sinistre mémoire) qui marque les esprits. Un monde où là encore l’avidité sans fond des hommes a fait des ravages, remodelant l’existence même de tant d’autres sans se préoccuper des conséquences. C’est en même temps une véritable ode à la nature (on a presque envie de l’écrire avec un N) et à la sororité que nous offre l’autrice à travers le parcours de ses personnages, entre souvenirs et désir brut d’aller de l’avant et d’écrire une nouvelle page de leur vie.

C’est un récit évidemment âpre, sans détours, mais parcouru par une émotion vitale et source non pas de failles, mais bien de force, même si les situations qui se succèdent semblent dénuées d’espoir. Celui-ci est pourtant toujours présent, dans l’amitié, la beauté, qui se dégage de ces rencontres, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, qu’elles réunissent des êtres humains ou des animaux. La dimension Imaginaire du récit reste centrée sur le fait d’évoluer dans un monde en décalé du nôtre et bien entendu sur la louve qui donne son titre à l’album, mais elle n’occupe pas le cœur de l’intrigue.

Celui-ci est, vous l’avez compris, tout entier consumé par ces femmes, jeunes ou moins jeunes, qui luttent pour retrouver une vie. Et c’est aussi beau que triste à la fois. Une lecture poignante, qui mérite largement sa place parmi les plus grandes réussites de ce premier semestre 2022.

