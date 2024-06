Titre VO: The Magic Order (Ce Cycle est En Cours)

The Magic Order - 1 Cinq familles de magiciens ont prêté un serment : celui de protéger les simples humains de ce qui rôde dans la nuit.

Mais un ennemi a mis en place un plan implacable et se débarrasse des membres de l’Ordre l’un après l’autre… Lire la critique

The Magic Order - 2 Prêts pour une guerre de gangs magique ? La version londonienne de l’Ordre Magique entre en scène, et ces gangsters voient d’un mauvais œil l’arrivée des magiciens d’Europe de l’Est. Cordelia Moonstone parviendra-t-elle à préserver la paix entre les bandes rivales ?

The Magic Order - 3 Après l’Amérique et l’Europe, nous découvrons un nouveau chapitre de l’Ordre Magique avec l’Asie. Le sorcier Sammy Liu est-il vraiment devenu l’un des hommes les plus riches de la planète sans utiliser la magie ? Cordelia a des doutes.

The Magic Order - 4 Possédant le corps de la petite Rosie, Madame Alamy s’apprête à prendre sa revanche sur Cordelia Moonstone. Or, depuis que celle-ci a expulsé son frère Regan de l’organisation, beaucoup sont prêts à la trahir pour qu’un nouvel Ordre de la Magie soit formé…

Critique

Millar, MarkCoipel, OlivierImmonen StuartCavenago GigiRuan Dike

Par Gillossen, le 27/06/2024

Ah, The Magic Order !

Une énième bande dessinée de MarK Millar, pour le compte du géant Netflix, qui entend rien moins que révolutionner le monde de l’édition avec ce premier projet multimédia (une série TV est d’ores et déjà en préparation, avant même la sortie du comics) et les suivants. Il y avait de quoi rester méfiant, tant Millar se laisse parfois emporter par son enthousiasme, et, il faut bien le dire, un brin de suffisance. Certaines de ses productions récentes avaient qui plus est déçu, à l’image de la suite de Kick Ass, qui avait perdu toute fraîcheur pour se vautrer dans les excès.

Avec The Magic Order, disponible également en édition collector noir et blanc - cette chronique est basée sur cette version-là -, Mark Millar et le dessinateur Olivier Coipel - et comment l’oublier, quand on voit la qualité de son travail ici ! - renoue avec la réussite, même si, de son titre insipide à certains personnages incroyablement clichés - à l’image de Cordélia, ce qui ne l’empêche pas de se montrer intéressante - tout n’est pas parfait pour autant dans cette première aventure, loin de là.

Mais entre certaines trouvailles - l’usage des livres ! - et la gestion du rythme et des rebondissements de cette histoire, immédiatement haletante, on se laisse très facilement emporter, sans parler du final lui-même, épique en diable, même s’il s’appuie avant tout, là encore, sur des recettes éprouvées et un bon vieux twist des familles. Ce qui n’empêche pas non plus l’ambiance “noire” de s’avérer très réussie, même si Millar ne peut se retenir là encore de faire preuve d’un soupçon d’inélégance par-ci par-là.

Bref, il n’y a pas pour autant tromperie sur la marchandise : nous avons ici affaire à un vrai blockbuster, sacrément efficace, mais avec tout ce que cela comporte également comme limites.

Depuis la première grande aventure de nos héros, le temps a passé et le projet d’adaptation, a, pour le moment, été remisé. Quoi qu’il en soit, Mark Millar conserve bien en tête son concept : un album, une saison. A ce titre, le troisième par exemple, paraît conçue pour une porte d’entrée dans l’univers, tandis que le quatrième renoue avec le premier. Vous suivez toujours ?

Le célèbre scénariste n’a en tout cas pas perdu son sens du coup de théâtre, quitte à friser la surconsommation dans ce domaine. Et pourtant, ça fonctionne encore, notamment grâce à un casting élargi et un renouvèlement certain dans les lieux et les arcanes de ce monde magique.

Quant aux dessins, chaque album demeure confié à une pointure du milieu, autant dire que l’on ne peut guère trouver à redire sur ce point. Si la série n’a peut-être donc pas “explosé” comme une adaptation à gros budget l’aurait sans doute aidé à le faire, The Magic Order n’en demeure pas moins, au bout de quatre albums, un divertissement épique qui sait vous happer. N’est-ce pas déjà une sorte de magie ?

