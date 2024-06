Briar, la rebelle au bois dormant

Titre VO : Briar

ISBN : 979-102682815-0

Catégorie : Bd

Dessin : Garcĺa, German

Auteur/Autrice : Cantwell, Christopher

Cent ans après être tombée dans un profond sommeil, Briar Rose s'éveille, et découvre avec effroi qu'en son absence, son ancien époux tyrannique a laissé leur royaume sombrer dans la misère et le chaos. Accablée par les trahisons, les lourdes prophéties, et un corps meurtri, Briar et sa bande de marginaux devront trouver la force de survivre sur ces terres désolées où la magie se meurt. Guidés par un ardent désir de vengeance, Briar et son peuple finiront-t-ils seulement par trouver la paix et à vivre heureux ?

Critique

Par Gillossen, le 15/06/2024

Et si le beau prince laissait la Belle au Bois Dormant… dormir, pour en profiter et s’imposer à la tête de son royaume ?

Tel est le point de départ de Briar, une nouvelle trouvaille signée Urban, une trouvaille aux allures de pépite. Avec La rebelle au bois dormant (bon…), scénarisé par… le co-créateur de la très bonne et trop méconnue série Halt & Catch Fire, l’éditeur nous propose là encore un album de grande qualité, ce qui n’est pas loin de constituer une constance chez lui.

Briar n’est pas une simple “princesse rebelle” qui veut se forger son propre destin. Son passé, son caractère et sa volonté, lui donne une véritable épaisseur, au-delà de cette figure éculée.

Si le cadre peut paraître moins singulier qu’un Sacrifice récemment chroniqué lui aussi dans ces colonnes, car nous restons, en partie, dans une atmosphère de conte de fées (avec des fées et leur magie justement…), l’auteur sait très bien l’étoffer et, dirons-nous, élargir la carte, et donc l’échelle de son histoire. Il ne s’agit pas d’une simple course poursuite, même si celle-ci est menée à grand train et avec savoir-faire, là encore, sans aucune baisse de rythme.

La galerie de personnages qui entoure “la Belle” participe également grandement à la réussite de cet album (qui n’est qu’un premier volume, précisons-le, la conclusion appelle clairement une suite). Pas seulement l’Araignée, qui apparaît très vite dans ces pages, mais les uns et les autres, même du côté des antagonistes. Si le “méchant en chef” de cet album reste très classique, tout ce qui le concerne, et surtout ce qui concerne ses employeurs, semble nettement plus mystérieux et prometteur. Ce premier album, qui réunit les quatre premiers numéros parus en langue anglaise, représente de fait plus qu’une belle entrée en matière. Evidemment, au-delà de la maîtrise scénaristique de l’ensemble, il faut saluer de même les dessins de German Garcia, qui réussit à varier ambiances distinctes et décors impressionnants, avec toujours le même dynamisme et une pointe de noirceur.

Il faut en profiter, les amateurs de fantasy ne savent plus où donner de la tête en ce moment, côté comics de qualité. Et on ne va pas s’en plaindre !

