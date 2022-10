Bergère des fées

Tome 1 du cycle : Le Jardin des Fées

ISBN : 978-249073523-5

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Audrey Alwett

Auteur/Autrice : Moretti Nora

Elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent.

Règle n°1 : Le berger doit garder secrète l’existence des fées.

Règle n°2 : Jamais il n’exigera de voeu, car chaque voeu tue la fée qui l’exauce.

Règle n°3 : Il leur fournira des fleurs, pour qu’elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux.

Règle n°4 : Pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin UN JARDIN

Critique

Par terriblius, le 23/10/2022

Une couverture alléchante, des autrices reconnues à l’affiche, la nouvelle création du label Drakoo, qui regroupe les projets liés aux univers de l’imaginaire de l’éditeur Bamboo, ne pouvait qu’attirer notre regard d’autant plus que nous avions particulièrement apprécié le Grimoire d’Elfie. En duo avec Nora Moretti au dessin, avec qui elle a adapté le roman La Petite Princesse sous le titre de Princesse Sara, Audrey Alwett nous propose cette fois une histoire inédite.

Ce Jardin des fées nous entraîne en Normandie sur les pas de Lucie, envoyée par sa mère chez son oncle au château de la Crapaudine. Dans ce décor Belle époque, l’accueil est froid, d’autant plus que Lucie remarque une marque mystérieuse qu’elle semble être la seule à apercevoir, au grand dam de sa famille.

Le jardin du château abrite en fait une colonie de fées dont Marigold, jeune fée intrépide mais ne sachant pas encore voler. En recherchant un nouveau protecteur, un “berger”, elle rencontre Lucie et lui fait découvrir son monde ainsi que l’identité du dernier berger du jardin, qui n’est autre que le grand-père de Lucie. Dès lors, les deux vont devoir défaire les mystères du passé pour envisager un avenir.

Présenté comme une “enquête féérique à la croisée de Beatrix Potter, de l’affaire des Fées de Cottingley et du Jardin Secret de F. H. Burnett”, ce premier volet d’un diptyque se contente pour le moment de nous exposer son univers et ses enjeux, portés par un dessin envoutant et précis, à l’image des costumes et décors, intérieurs ou extérieurs, particulièrement réussis. Si déjà quelques éléments de contexte nous ont déjà été livrés, c’est avec un intérêt non dissimulé que nous attendons la suite et fin de ce détour rafraichissant dans la nature normande.

