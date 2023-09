Madrigall lance son label de romance fantasy

Par Ivy, le samedi 2 septembre 2023 à 20:07:57

La romance a du succès, et la fantasy n'y échappe pas.

Le groupe Madrigall , auquel appartiennent notamment les maisons d'édition Gallimard , Flammarion et J'ai Lu , a décidé de se lancer sur le créneau en créant un label consacré à la "romantasy" : Olympe . Pascal Godbillon, directeur de "Folio SF/Fantasy" et de la collection "Lunes d'Encre" chez Denoël , prendra la tête de cette nouvelle entité. Un communiqué de presse détaille la ligne éditoriale, qui fera la part belle aux héroïnes puissantes, bien décidées à prendre leur destin en main, fut-il chargé en expériences émotionnelles intenses et en aventures palpitantes . Pascal Godbillon précise que l'aspect fantasy passera avant la romance et qu'il n'exclut pas de publier des textes de "fantasy pure". Une ligne qui n'est pas sans rappeler celle du label Pygma , récemment lancé par Pygmalion et J'ai Lu .

Le premier titre publié sous la bannière d' Olympe sera Une couronne de lierre et de verre, premier tome de la trilogie Middlemist de l'Américaine Claire Legrand. Dès 2024, le rythme de publication sera de cinq ou six titres par an.

Discuter du label Olympe sur le forum

Source