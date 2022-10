Critic lance une collection Jeunesse

Par Ivy, le samedi 22 octobre 2022 à 16:50:59

La maison d'édition rennaise, spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, proposera dès le printemps 2023 des ouvrages jeunesse.

Baptisée "Déclic/Jeunesse", la collection accueillera des textes pour les enfants à partir de 12 ans, toujours dans les genres de prédilection de Critic (fantasy, science-fiction et fantastique). Elle laissera une large place aux problématiques actuelles, telles que l'écologie, les sujets de société et les questions liées au genre.

Un premier titre, Le cri des Chimères de Marine Sivan, est annoncé pour le mois de mai et sera suivi d'un livre de Johan Heliot.

Discuter des éditions Critic sur le forum

Source