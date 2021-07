Stéphane Marsan n’est plus président de Bragelonne

Par Gillossen, le mercredi 7 juillet 2021 à 05:00:46

Il sera remplacé par Bernard Chaussegros, Expert-comptable et économiste des Arts et métiers.

Claire Renault Deslandes devient quant à elle directrice de la publication, deux postes auparavant détenus par le même Stéphane Marsan. Il faut noter toutefois que le communiqué de l'éditeur ne fait pas allusion aux accusations pesant contre Stéphane Marsan mais qu'il est tout de même noté que le groupe confirme son engagement en faveur de la lutte contre toutes les formes de harcèlement et de discrimination en entreprise. Selon le site Mediapart, à l'origine de la mise en lumière de l'affaire, l’annonce est tombée vendredi 2 juillet, en fin de journée, dans les boîtes mails de Bragelonne, avant d’être officialisée hier mardi.

Toujours selon Mediapart, les élus du personnel avaient d’ailleurs mis au vote une résolution pour apporter leur soutien aux victimes dès fin avril : « Nous tenons à établir une nette distinction entre notre entreprise et les personnes qui la composent, et ne souscrivons pas à l’idée sous-jacente selon laquelle les allégations faites à l’encontre de Stéphane Marsan seraient dirigées contre l’entreprise dans son ensemble. »

Discuter de Stéphane Marsan et Bragelonne sur le forum

Source