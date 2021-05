Stéphane Marsan mis en cause dans une enquête de Mediapart

Par Renardeau, le jeudi 22 avril 2021 à 14:04:37

Déjà mentionné l'an dernier, sans toutefois être nommé, dans l’enquête de France Info sur le sexisme et les violences sexuelles dans le monde de l’édition (ce qui n’avait pas empêché plusieurs personnes de le reconnaître à travers le portrait qu’en dressaient les deux journalistes et les différents témoignages qu'elles relayaient à son sujet), Stéphane Marsan, directeur des éditions Bragelonne, est désormais mis en cause dans un article de Mediapart.

Publié hier, l’article présente les témoignages d’une vingtaine de femmes qui ont été en contact avec Stéphane Marsan au cours de leur carrière dans l’édition. Que ce soit en tant que stagiaire, autrice, traductrice, agente littéraire, attachée de presse ou encore éditrice, ainsi que des extraits de différents documents consultés par la rédaction et incriminant le directeur de Bragelonne. Les témoignages recueillis relatent notamment des faits de harcèlement et de violences à caractère sexuel, parmi lesquels propos déplacés, gestes inappropriés et abus de pouvoir. Plusieurs des femmes interrogéesdénoncent notamment des représailles sous la forme de menaces de blacklisting, ruptures brutales de contrat ou, dans le cas de l’autrice Samantha Bailly, par ailleurs très investie dans la lutte pour les droits des auteurs, d’annulation de la publication d’un titre pour avoir pris la parole sur le sujet ou émis des critiques à l’encontre de Bragelonne ou de Stéphane Marsan, à titre public ou privé.

Les témoignages pointent également du doigt les dérives occasionnées par la nature asymétrique de la relation de pouvoir qui existe entre de jeunes autrices et auteurs et un éditeur fermement implanté dans le milieu.

Bien entendu, nous ne pouvons que saluer le travail d’investigation de Mediapart et son implication dans la lutte contre ces violences, quel que soit le domaine dans lequel elles ont lieu ou les personnes incriminées.

Un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel nous comptons bien revenir nous-mêmes, au-delà de notre soutien aux victimes de ces actes.

Mise à jour de 17h :

Les avocats de Stéphane Marsan ont répondu à Mediapart, récusant ces accusations.

