Les éditions Leha rachètent Lynks

Les éditions Leha, qui publient entre autres livres l'édition française du Livre des Martyrs de Steven Erikson, vont reprendre les éditions Lynks.

Ces dernières ont été créées en 2017 et publient des livres à destination des adolescents et jeunes adultes, secteur duquel Leha était absent. Leha reprend l’ensemble du catalogue de Lynks et donc des contrats qui y sont liés. Les fondateurs des deux maisons d'édition sont très satisfaits de cette trnasaction entre deux structures ayant un ADN commun dans les littératures de l'imaginaire .

Lynks devant quitter son distributeur actuel à la rentrée mais ne pouvant faire appel à son nouveau distributeur avant début 2021, les livres seront disponibles sur leur site internet et sur les salons.

