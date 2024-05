Par Glaurung, le mardi 28 mai 2024 à 22:07:46

Quelques jours après avoir annoncé un nouveau set pour Barad-dûr, le célèbre jeu de constructions en briques continue son escapade fantasy en lançant un premier produit dans l'univers de Zelda.

Et c'est l’Arbre Mojo qui a droit à cet honneur, avec une particularité : cette boîte de 2.500 pièces permet de le recréer de deux manières différentes : tel qu’on peut le croiser dans les jeux Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ou comme dans le plus ancien Ocarina of Time.

Prévue pour le 1er septembre 2024, cette boîte Lego de l’Arbre Mojo sera vendue au prix de 300 Euros.

Discuter de Zelda sur le forum

Source