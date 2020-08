Un site officiel pour le MMO Ni no Kuni

Par Ivy, le dimanche 30 août 2020 à 17:04:08

Ce nouveau jeu dans l'univers de Ni no Kuni avait été annoncé en fin d'année passée.

Avant tout, rappelons qu'il s'agira d'un MMORPG disponible uniquement sur mobiles (iOS et Android) et fruit d'une collaboration entre Level-5 et Netmarble . Le lancement d'un site internet dédié et surtout des images supplémentaires de Ni no Kuni : Cross Worlds confirme le côté "meta" de l'intrigue, avec un personnage principal jouant le "beta testeur" pour un jeu vidéo, avant de se rendre compte que le monde du jeu existe bel et bien. Et pour un jeu sur téléphone, le rendu semble plutôt réussi.

La sortie est prévue pour cette fin d'année au Japon et on ignore pour l'instant si le jeu sera aussi disponible en Europe.

