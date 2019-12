Trailer et gameplay pour Granblue Fantasy Relink

Par Glaurung, le dimanche 15 décembre 2019 à 15:05:52

15 Le projet de nouveau jeu vidéo dans cette franchise cross-media, principalement connue pour ses sorties sur mobiles, se dévoile un peu plus.

Deux vidéos au menu du jour pour ce jeu développé par Cygames : un nouveau trailer et une dizaine de minutes de gameplay. Vous pouvez voir ces deux vidéos en fin de brève.

Le jeu devrait sortir l'an prochain sur PS4 mais la date reste inconnue. Les plus impatients pourront ronger leur frein en jouant au jeu de combat Granblue Fantasy Versus qui sortira au premier trimestre 2020 par chez nous, sur la même console.

