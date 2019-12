The Wolf Among Us 2 ressuscité

Par Ivy, le vendredi 13 décembre 2019 à 19:00:06

On ne l'attendait plus vraiment, mais...

D'abord annoncée pour 2018, puis reportée à 2019 avant d'être abandonnée lors de la restructuration surprise de Telltale Games , la suite de The Wolf Among Us verra finalement le jour grâce au rachat du studio par LCG Entertainment . L'annonce est tombée lors des Game Awards 2019, avec la diffusion d'un trailer à découvrir ci-dessous. Pour cette seconde saison du jeu basé sur le comics Fables, Telltale collaborera avec AdHoc Studio , fondé par des anciens développeurs de chez Telltale . Les doubleurs de Bigby Wolf (Adam Harrington) et Blanche-Neige (Erin Yvette) seront de retour.

Le jeu devrait être disponible sur consoles et PC, à une date encore inconnue.

Discuter de The Wolf Among Us sur le forum

Source