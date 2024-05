The Hunt for Gollum : Peter Jackson explique son retour !

Par Gillossen, le mercredi 15 mai 2024 à 16:59:55

Et il n'est pas le seul à prendre la parole !

C'est aussi le cas d'Andy Serkis et Philippa Boyens. « Le personnage de Gollum/Sméagol m'a toujours fasciné parce que Gollum reflète le pire de la nature humaine, tandis que son côté Sméagol est, sans doute, assez sympathique », a déclaré Jackson au site Deadline. « Je pense qu'il touche à la fois les lecteurs et les spectateurs, car nous avons tous un peu des deux en nous. Nous voulons vraiment explorer son histoire et approfondir les aspects de son parcours que nous n'avons pas eu le temps de couvrir dans les premiers films. Il est encore trop tôt pour savoir qui croisera son chemin, mais il suffit de dire que nous nous inspirerons du professeur Tolkien.»

Et pourquoi Andy Serkis ? « C'était un plaisir de travailler avec Andy comme réalisateur de seconde équipe sur Le Hobbit », a poursuivi Jackson. « Il a l'énergie, l'imagination et, surtout, la compréhension inhérente du monde de l'histoire qui est nécessaire pour retourner dans la Terre du Milieu. « Nous avons collaboré sur huit films ensemble et ce fut à chaque fois une expérience fantastique. Personne au monde n'est mieux équipé qu'Andy pour s'attaquer à l'histoire de Gollum. C'est l'une des plus fascinantes pour nous en termes de personnage que nous ne pouvions pas approfondir autant que nous le voulions auparavant, ce qui semble étrange quand on dit cela, étant donné à quel point il est familier à tout le monde », a déclaré quant à elle Philippa Boyens. « La vie de Gollum se déroule à une période si intéressante de la Terre du Milieu. Lorsque la question s'est posée, c'est la première histoire à laquelle nous avons pensé. Je peux vous dire, et les gens ne le croiront peut-être pas, que nous n'avions aucunement l'intention d'y revenir. Ce n'était pas quelque chose que nous cherchions à faire, en particulier. Alors, quand on nous a posé la question, on nous a demandé ce qui nous inciterait à revenir. Il s'agissait de travailler avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. C'était aussi la chance de travailler avec Mike De Luca et Pam Abdy au studio. Alan Horn est maintenant de retour au studio. Tout s'est bien passé ».

Cela inclut donc Andy Serkis au poste de réalisateur. « Pete a toujours admiré les capacités d'Andy en tant que réalisateur. C'est pourquoi il lui a demandé d'être son réalisateur de seconde équipe. C'était en quelque sorte une évidence. On ne s'est jamais demandé pourquoi Andy. C'était plutôt : « S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'Andy dise oui ». Nous voulions qu'il raconte l'histoire de Gollum et de la chasse à Gollum dès que nous avons décidé que c'était l'histoire. Et Pete savait qu'il ne voulait pas retourner directement dans le monde de la Terre du Milieu. Peter a beaucoup aimé travailler avec Kenji Kamiyama, qui a réalisé La guerre des Rohirrim. Dès que Pete a décidé qu'il n'allait pas le réaliser lui-même et que ce serait l'histoire de Gollum, je jure devant Dieu qu'il n'y avait personne d'autre qu'Andy Serkis. »

« J'ai été absolument bouleversé », confie Serkis en évoquant le moment où il a reçu l'appel pour réaliser le film. « Ils m'ont déjà fait ça auparavant, et cela a eu le même effet que lorsque j'ai reçu l'appel m'annonçant que j'allais diriger la deuxième unité sur Le Hobbit. Je me préparais à tourner mon premier film indépendant, quelque chose avec trois acteurs dans deux lieux différents. Et puis on m'a dit : « Veux-tu venir diriger la deuxième équipe des plus grands films du monde ? J'ai l'impression qu'avec eux, il y a toujours cette sorte de moment psychique de connexion qui déclenche quelque chose d'énorme. C'est ce que j'ai ressenti lorsque je les ai rencontrés pour la première fois et que j'ai commencé à travailler avec eux. Je suis très honoré qu'ils m'aient demandé de revenir. Je le suis vraiment. Je les aime en tant que cinéastes parce qu'ils sont honnêtes. Ils recherchent toujours la vérité. Ce sont les personnes les plus travailleuses de la planète, et leur recherche de l'excellence ne s'arrête jamais, et maintenant j'ai l'occasion d'aider à atteindre cette barre à nouveau. C'est Philippa qui m'a appelé pour la première fois et m'a dit : « Voilà ce que nous pensons ». Et j'ai été saisi d'une sorte de « oh mon Dieu, j'y retourne ». Oui, c'était un moment formidable ».

Gollum devrait d'ailleurs bénéficier des progrès technologiques enregistrés ces dernières années : « À l'époque, la technologie de la capture de mouvements était limitée aux décors intérieurs et il ne s'agissait alors que de capture de mouvements. « Au fil de l'évolution de la technologie, avec les films de la Planète des Singes, par exemple, nous avons pu permettre une véritable capture de performance, parce que dans ces trois films, les trois premiers, les expressions faciales étaient toutes animées, copiant mes expressions faciales, mais elles n'étaient pas guidées par une capture de performance, la délicatesse et la nuance qui pouvaient alors être capturées à l'aide de caméras montées sur la tête. C'est avec les films de la Planète des Singes que l'on a commencé à expérimenter en extérieur et à tourner sur place. Ce sont là les grandes étapes. De toute évidence, Jim Cameron travaillait sur ses films Avatar avec Weta. Ils ont également poussé les nuances de la performance faciale avec la capture faciale. Weta a été particulièrement à l'avant-garde dans ce domaine. Cela a atteint un niveau où la paternité des performances vous permet d'intérioriser davantage sans avoir l'impression de surjouer, ou le gros plan est le détail d'un gros plan lorsque vous êtes très immobile. C'est quelque chose qui fonctionne clairement à un niveau beaucoup plus grand et plus profond maintenant.

Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, Serkis semble optimiste quant à la possibilité de faire apparaître certains des acteurs qui ont donné vie aux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit.

« Il est difficile de répondre à cette question à l'heure actuelle, car nous n'en sommes qu'aux premiers stades de ce que nous faisons exactement et de l'orientation de l'histoire. Je ne veux donc pas m'engager pour l'instant. Je veux dire, parce que c'est tellement soudain, tellement brut et frétillant, et nous sommes littéralement en train d'avoir des discussions très préliminaires sur le scénario et des idées sur exactement où et comment nous allons jeter l'ancre avec le personnage et son voyage et comment il est ou entre en contact avec d'autres personnages, et les personnages que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Je ne voudrais donc pas dire quoi que ce soit qui puisse nous engager à ce stade, parce que tout est littéralement en cours ».

Quant à envisager toujours plus de projets... « Nous avons droit au Seigneur des Anneaux et ces appendices, et c'est tout », explique Philippa Boyens. « J'aimerais que ce droit soit élargi si l'occasion se présentait, mais il y a tellement de choses dans ces trois livres. Je sais que les fans les plus acharnés du professeur Tolkien s'inquiètent toujours du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire dans ces livres. Mais regardez la Guerre des Rohirrim. À première vue, il s'agit d'une page et demie dans les livres. Mais il y a beaucoup de fils conducteurs tout au long du livre. La guerre des Rohirrim se déroule deux cents ans avant les événements de l'anneau, et il s'agit vraiment d'une histoire indépendante. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis tournée vers cette histoire lorsque nous cherchions à faire quelque chose qui s'intégrerait à l'anime. Nous voulions faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec les anneaux de pouvoir, Sauron ou des magiciens.»

Discuter du Seigneur des Anneaux sur le forum

Source