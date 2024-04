Embracer se divise en trois

Par Ivy, le lundi 22 avril 2024 à 17:36:35

La société suédoise, propriétaire des droits d'exploitation en jeu vidéo du Seigneur des Anneaux, mais aussi de l'éditeur de jeux Asmodée , va être séparée en trois entités différentes en réponse à ses problèmes financiers, dès 2025.

Après une période d'euphorie pendant laquelle Embracer a enchaîné les acquisitions, le groupe fondé par Lars Wingefors a ensuite échoué à concrétiser un important partenariat, ce qui a entraîné une restructuration et l'abandon de plusieurs projets. Endetté, le groupe a perdu la confiance des investisseurs et peine donc à lever des fonds, raison pour laquelle il a été décidé de scinder ses activités en trois sociétés ayant leur propre stratégie. Asmodee Group se concentrera sur les jeux de société, Coffee Stain & Friends s'occupera de jeux vidéo à budget limité pour PC, consoles et mobiles, tandis que Middle-earth Enterprises & Friends gérera les franchises à gros budget Le Seigneur des Anneaux et Tomb Raider.

Pas sûr que la nouvelle rassure les fans, mais elle semble avoir convaincu les investisseurs, puisque le titre a gagné 10% à la Bourse de Stockholm.

