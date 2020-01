Robert Aramayo rejoint le Seigneur des Anneaux

Par Gillossen, le mardi 7 janvier 2020 à 16:05:56

Ça rime...

Et c'est quasiment la seule chose que l'on peut dire ! Bon, on exagère : le jeune Ned Stark des saisons 6 et 7 de Game of Thrones, acteur anglais, reprendra a priori le personnage abandonné par Will Poulter, à savoir celui de Beldor, l'un des rôles principaux de la série d'Amazon, qui se déroulera quant à elle au cours du Deuxième Âge de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien.

A suivre !

