978-237876208-7AucuneKlune, T.J.Domis, Benoît Wallace Price n’est pas ce que l’on peut appeler « un personnage sympathique » … loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu’il vient de mourir.Mais lorsqu’une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin.

Au lieu de le conduire vers l’au-delà, la faucheuse l’emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l’établissement, y aide les âmes à passer de l’autre côté. Wallace n’est absolument pas prêt à abandonner la vie qu’il a à peine vécue et avec l’aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé.

Mais un jour, le Directeur - un être mystérieux et puissant - annonce à Wallace qu’il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en sept jours. Y parviendra-t-il ?

Par Gillossen, le 27/03/2023

TJ Klune a connu un grand succès, y compris par chez nous, avec son premier roman, La Maison au milieu de la Mer céruléenne, publié en 2021 chez De Saxus.

Sous la porte qui chuchote est son deuxième roman paru cette fois fin 2022, toujours chez le même éditeur, mais avec un autre traducteur. On y retrouve en tout cas le “ton Klune”, très vite.

C’est un roman qui se lit d’une traite, et qui malgré ses thèmes pesants (la mort, le deuil…) ne l’est jamais vraiment, lui, en cours de route. Mais avant toute chose, il faut s’attarder un moment sur le personnage principal, le dénommé Wallace.

Car c’est là que le bât blesse. Au cours des premiers chapitres, Wallace, présenté certes comme une mauvaise personne, nous apparaît dépeint avec toute la subtilité d’un téléfilm de Noël. Si l’on comprend tout de suite que l’on a affaire à un roman qui mettra en scène une rédemption, une prise de conscience, de la part de ce protagoniste, le tout est mis en scène de façon très pataude. Il faut ensuite patienter 200 pages sur un peu plus de 400 pour que Wallace devienne tolérable et son évolution, tout comme son caractère avant sa mort, n’a pas de raison bien établie, en dehors des évidences lancées au lecteur. Heureusement par exemple que tous les gens qui ont perdu des proches jeunes ne deviennent pas des ordures !

Cette tendance au cliché se retrouve également dans la mise en scène, avec certaines images (on pense à une scène sur un scooter, au dernier chapitre avant l’épilogue…) beaucoup trop convenues, même si d’autres se révèlent au contraire plutôt frappantes.

Au gré d’une succession de discussions sur la terrasse en bois entre Wallace et Hugo le patron du salon de thé, l’intrigue elle-même se dévoile assez rapidement, jusqu’à son rebondissement final. On doute ainsi que l’auteur mise sur le suspense ou les surprises pour ferrer son lectorat. On évolue dans un univers intimiste frisant la fable, qui peut faire penser à du Neil Gaiman par moments, en beaucoup plus “sucré” cependant.

TJ Klune le révèle dans ses remerciements, les sujets abordés, le lâcher-prise, l’acceptation, etc, lui tenaient vraiment à cœur et cela se sent. Et il appartient à chacune et chacun d’arpenter ces chemins comme on l’entend, comme on se sent prête ou prêt à le faire. Mais ce faisant, si cette lecture vous tente, il faut tout de même avoir conscience qu’il faut aimer les récits réconfortants, pleins de bons sentiments, et non une approche très réaliste des choses, si tant est que l’on puisse parler de réalisme lorsqu’il est question de savoir comment réagir en découvrant que l’on n’est pas tout à fait mort après avoir perdu la vie.

Joliment raconté, Sous la porte qui chuchote est un roman très prévisible, qui n’en restera pas moins plaisant à lire.

