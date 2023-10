Tome 2 du cycle : Ars Obscura

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Baranger, François

1815. Une bataille cruciale se prépare, non loin d'une bourgade nommée Waterloo. Le pouvoir du Sorcier d'Empire s'affaiblit, la conspiration des officiers est sur le point d'éclater et des renseignements alarmants indiquent que la septième coalition pourrait disposer d'une arme secrète. L'empereur Napoléon Ier parviendra-t-il à l'emporter face à ces menaces ?

Le sorcier Élégast hésite à continuer de le soutenir, d’autant qu’il perçoit chez les Russes une « présence » aussi indéfinissable qu’inquiétante…De son côté, Ludwig, le mercenaire, cherche à sauver ses amis des griffes de la Garde hermétique, mais il ne peut affronter seul toute une compagnie. Pris entre deux feux, le capitaine Brégante s’efforce de lui apporter son aide tandis qu’il lui faut décider s’il livrera les cristaux d’uchronite au Sorcier d’Empire, sachant le mauvais usage qu’il en fera.

L’issue de la bataille qui s’annonce sera-t-elle déterminée par la puissance des forces militaires ou par celle de l’Art Obscur ? Antique confrérie de mages, espions à la solde de l’étranger, comploteurs travaillant à la chute de l’Empereur, secte russe d’adorateurs d’un dieu sanguinaire… Chacun joue son rôle dans cette fresque épique, les uns pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres, les autres pour l’y plonger.

Critique

Par K, le 10/10/2023

Second sorcier, deuxième volet de la série Ars Obscura de François Baranger, se veut dans la droite ligne du précédent et, sans se révéler inoubliable, en conserve toutes les forces : écriture poussant à tourner les pages, intrigue prenante, dialogues efficaces et une certaine originalité dans le cadre historique.

Tome de transition (ce qui est toujours délicat à négocier) s’avérant toutefois sans temps morts, il devrait répondre aux attentes des lecteurs ayant apprécié le début de cette incursion de la fantasy en pleine Europe napoléonienne. Dévoilant de nouveaux éléments, tant sur son univers que sur ses principaux protagonistes, on y retrouve avec plaisir Ludwig Arcerèse, Ethelinde Ordant, ou Irénion Brégante, rejoints par quelques nouveaux venus qui se fondent sans problème dans le moule.

Si leurs péripéties s’avèrent parfois discutables ou prévisibles, elles n’en sont pas moins plaisantes à suivre et riches de quelques révélations inattendues.

Second sorcier se distingue comme un divertissement de qualité, ouvrant de nouvelles perspectives et un horizon plus vaste que celui esquissé dans Sorcier d’empire.

Il reste désormais à voir comment l’auteur saura exploiter cela dans les tomes suivants en souhaitant que cette série continue de gagner en profondeur sans perdre de son allant.

