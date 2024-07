Titre VO : Nona the Ninth

Tome 3 du cycle : Le Tombeau Scellé

ISBN : 978-233018956-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Tamsyn Muir (

Traduction : Lux, Stéphanie

978-233018956-3AucuneTamsyn Muir ( Proposer une Biographie Lux, Stéphanie À bien des égards, Nona semble être une personne ordinaire. Elle vit avec sa famille, va à l’école du quartier et n’aime rien tant que les longues balades sur la plage. Mais Nona n’est pas une jeune fille comme les autres : six mois plus tôt, elle s’est réveillée dans le corps d’une étrangère et elle a peur de devoir le rendre.

Tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle aime Camilla, Pyrrha et Palamedes. Qu’elle est fascinée par sa nouvelle amie, Sauce Piquante. Et qu’elle adore ses belles tresses autant que Noodle, le chien de la prof de sciences.

Ce ne sont pas les nécromanciens de retour dans la ville qui l’inquiètent. Ni cette immense sphère bleue dans le ciel, qui rend fou les habitants de la cité. Depuis six mois, Nona n’attend qu’une chose : sa fête d’anniversaire.

Dans cet avant-dernier volet du Tombeau Scellé, tout se prépare pour que les enfers se déchaînent : les forces du Sang d’Eden encerclent les derniers soldats de la Cohorte, attendant le signal de l’Empereur Immortel, Premier Nécrolord. Leurs chefs voient en Nona l’arme capable de les sauver des Neuf Maisons, mais elle préfèrerait mener une vie paisible auprès de ceux qu’elle aime.

Et, chaque nuit, elle rêve d’une femme au visage de squelette…

Critique

Par Gillossen, le 26/07/2024

Nona la Neuvième apporte un petit souffle de renouveau sépulcral tout en maintenant l’essence de ce qui a fait le succès des deux livres précédents, dans un mélange habile de science-fiction et de fantasy.

Muir nous transporte dans un cadre géopolitique étonnant, où évolue Nona, dont le caractère presque naïf par moments tranche justement avec le monde qui l’entoure. Ses désirs et ses ambitions sont en apparence des plus banals et pourtant… Ils évoquent bien davantage. L’autrice parvient à tisser une histoire toujours aussi dense et intrigante, tout en ajoutant cette fois une touche d’émotion peut-être plus présente qu’auparavant.

Mais ce qui distingue vraiment ce Nona la Neuvième des tomes précédents, à mon sens, c’est son exploration des thèmes de l’identité et de l’appartenance. Qui est Nona ? Ce n’est pas la seule question soulevée dans ce domaine, une question à la fois limpide et si compliquée. Chaque personnage, aussi complexe soit-il, nous offre la possibilité de nous interroger sur ces sujets à travers eux.

Evidemment, qui dit Tamsyn Muir dit aussi satire et humour noir. Les dialogues se révèlent de fait toujours aussi mordants… tout comme le choix d’une structure narrative qui pourra en agacer certains, même si elle m’a paru plus facile à suivre que dans le tome 2. Et quoi qu’il en soit, ce n’est certainement pas votre serviteur qui se plaindra d’une prime à l’originalité.

Cette notion ne peut pas tout faire, ni tout justifier. Mais lorsqu’elle se retrouver maîtrisée ainsi… Tamsyn Muir ne nous présente pas seulement un univers que l’on pourrait vite qualifier de “barré”. Elle sait le peupler de personnages véritablement intéressants, et ne néglige jamais son mélange entre épique et intime.

Discuter de Nona la neuvième sur le forum.