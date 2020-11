ISBN : 978-236740857-6

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Bocqueret-Carle Jeanne

978-236740857-6JeunesseBocqueret-Carle Jeanne Dans la Cité d’été, une forteresse entourée d’un désert de sel et interdite aux hommes, Ava se prépare pour sa première cérémonie de fécondité.

À l’autre bout du monde, dans le royaume brûlé de l’Althakam, le dernier lion ailé rend l’âme. Sa mort va entraîner Daggeir, un soldat lion, dans une odyssée périlleuse.

Sur le fleuve sacré, Inouk, une gitane des eaux,découvre qu’elle est enceinte. Or, seules les filles de la Cité d’été sont aptes à être fécondées.

Ava, Daggeir et Inouk l’ignorent mais leurs destins sont intimement liés. Vont-ils réussir à sauvegarder la paix qui unit les Trois Royaumes ?

Critique

Par Aerendhyl, le 30/10/2020

Avec un tel résumé, cette parution des éditions Scrineo se doit d’être à la hauteur de ce qu’elle vend au lecteur. Une grande épopée, une plume poétique, une intrigue mêlant plusieurs destins… Que d’attentes !

Mille Lions est, en effet, une belle épopée fantasy. Grande serait un qualificatif un peu trop « grand » (justement !) pour ce roman. A travers le destin de quatre royaumes, le lecteur se retrouve face aux prémices d’une sorte de fin du monde. La région où prend place le roman évoque le Moyen-Orient des 11ème-12ème siècle, au temps des Croisades. Une certaine tension se dégage dès les premières pages, le prétexte de la mort du dernier lion-ailé allumant la mèche d’une véritable poudrière.

Chaque royaume possédant une identité propre, chacun devrait pouvoir se rattacher à quelque chose, permettant ainsi au roman de parler au plus grand nombre.Une belle épopée de fantasy donc ? En effet, et le rythme du roman y contribue beaucoup. Partant d’un acte isolé à l’un des royaumes, l’autrice parvient à nous happer et nous conduire dans cette escalade des événements de façon crescendo.

On peut regretter cette façon de construire son roman en courts chapitres qui rend l’action rapide et concise, mais ne contribue pas vraiment à déclencher un réel attachement aux personnages. Tout va trop vite pour vraiment s’identifier à eux, ce qui constitue le gros point noir de ce roman. Malgré tout, cette même construction rend la lecture vivante, prenante. Le lecteur n’a pas vraiment le temps de se poser une quelconque question qu’il se retrouve déjà face à une nouvelle péripétie.L’autrice dispose d’une très belle plume, proposant donc un récit enlevé et très vivant. Il s’en dégage une certaine poésie, une certaine mélancolie, une certaine désolation. Tout dépend, au final, du point de vue abordé. Chaque chapitre – en dehors de quelques enchaînements – aborde un point de vue différent. Là où cela n’aide en rien le lecteur vis-à-vis des personnages, l’idée de chapitre court lui permet cependant de ne pas perdre le fil global. L’autrice réussit même à lier chacun de ses chapitres au destin de la région qui est le fil rouge de ce roman.

Il y a peu à dire sur les protagonistes eux-mêmes, pour la raison citée plus haut. Tout va trop vite pour vraiment les connaître ou les apprécier. A la lecture de ces 450 pages, on aurait goûté parfois un peu plus de profondeur dans le traitement des personnages, véritable point faible ici, au détriment du reste. C’est d’autant plus regrettable car l’autrice semble vraiment maîtriser leur construction. Qu’il soit aussi bien question des personnages principaux que secondaires, aucune de ces figures ne se retrouve là pour « remplir » la galerie. Il faut ajouter une mention spéciale à Aran Le Noir dont la profondeur est plus poussée que le reste des protagonistes et dont le destin, au final, est tout aussi intéressant que ceux des personnages principaux.

Jeanne Bocqueret-Carle dépeint aussi deux personnages féminins qui se révèlent marquantes. Par leurs destins respectifs, certes, mais surtout leur évolution en cours d’intrigue. Cela fait forcément écho aux différents débats auxquels nous pouvons assister actuellement et met en avant l’émancipation de la femme. Parce que, oui, ces deux personnages participent à cette démonstration par les choix qu’elles peuvent faire en cours d’aventure. On regrettera juste une fin finalement sans réelle surprise, mais du même ton que le reste du roman.

Mille Lions reste en tout cas une lecture plutôt agréable et entraînante.

6.5/ 10

Discuter de Mille Lions sur le forum.