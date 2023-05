ISBN : 978-290120715-3

Voilà bien des années, le sage Souilem a entrepris de retrouver les Vallées de Tishnar, sur lesquelles règne son frère, le prince Assassimon. Ses fils, les trois singes-rois nommés Pousse, Coude et Ned, après avoir perdu leur foyer, n'ont d'autre choix que de partir à sa recherche. Aidés d'une amulette magique, la fameuse Pierreveilleuse, léguée par leur défunte mère, ils vont se lancer dans une quête épique, qui les mènera " loin, très loin, par-delà jungle et rivière, fleuve et marécages, vers les monts Arakkaboa ".

Dans cette vaste Munza d’arbres et de lianes, les rencontres seront nombreuses et le chemin semé d’embûches… et le moindre faux-pas risque bien leur coûter cher.

Critique

Par Akallabeth, le 01/05/2023

Je ne cache pas mon amour pour les éditions Callidor, mais force est de reconnaître que toutes leurs parutions ne sont pas toujours du même niveau. Avec Les trois Malla-moulgars, Thierry Fraysse vise encore une fois juste et nous offre une fantasy animalière parfaitement ficelée, servie par une plume élégante mais jamais pompeuse. Si on est loin du flamboyant du Serpent Ouroboros ou de l’épique des Habitants du Mirage, on a une ambiance qui se rapproche plus d’un Bois Duncton mais dans un décor de jungle africaine enneigée.

On suit ainsi le voyage de trois frères Malla-moulgars, c’est à dire singes de lignée royale, qui partent de chez eux lors d’un hiver particulièrement froid pour suivre les traces de leur père et rejoindre le royaume de leur oncle. Pour cela ils vont devoir traverser la munza et jouer à la fois de la force et l’endurance de Pouss et Coudd que de la ruse de Nod ou de la magie de sa Pierreveilleuse.

Le récit est un exemple type de fait que l’important n’est pas la destination, mais bien le voyage, et c’est celui-ci qui nous intéresse ici. Cette jungle étrangère, d’autant plus en 1910 son année de parution, l’est tant pour le lecteur que pour les protagonistes qui la découvrent sous un jour particulier : recouverte de neige. Ce dépaysement est renforcé par le langage utilisé, celui des Malla-moulgars, pour décrire la faune et la flore locale. On ne parle donc pas de singes, mais de moulgars, pas de léopards, mais de boutons-de-rose, pas de zèbres mais de Zéveras…

Là où le livre dépayse moins est par la trame de son histoire : un voyage vers une destination inconnue, un objet magique puissant détenu par le plus faible du groupe, une horde grouillante d’ennemis que seul une magicienne arrive à détourner de sa proie ou encore un col enneigé particulièrement compliqué à passer, on retrouve dés ici bon nombre de passage rappelant le futur Seigneur des Anneaux !

Enfin la plume efficace et poétique de de la Mare exerce un charme certain et vient hisser les trois Malla-moulgars parmi ceux qui devraient constituer les classiques du genre ! Un livre ne s’arrêtant pas au récit qu’il contient, on appréciera les préface et postface qui ajoutent une dimension historique à la publication.

Il faut également souligner le nombre impressionnant d’illustrations tant historiques (de J. R. Monsell, J. A. Shepherd ou Dorothy P. Lathrop) qu’originales (d’A. Faure) qui viennent sublimer le texte et faire de l’objet-livre un recueil historique d’illustrations d’un même récit.

