Le Monstre de Coeur Sombre

Tome 3 du cycle : La Légende de Podkin Le Brave

ISBN : 978-207508892-3

Catégorie : Jeunesse

Auteur : Larwood, Kieran

Traducteur : Gibert Catherine

Alors que l'affrontement avec les Gorm est imminent, Podkin et les siens se préparent au pire… mais ils ne sont pas seuls : la forêt de Coeur sombre abrite des créatures puissantes qui sont prêtes à se battre. Aux côtés de ces alliés inespérés notre héros reprend espoir : l'heure est venue d'en finir avec le terrible Scramashank.

Critique

Par Tzeentch, le 27/03/2020

Ce troisième et dernier volet des aventures de nos lapereaux est l’occasion de retrouver le barde Wulf et son jeune apprenti Rusti, dans une position pour le moins inconfortable. Tous deux sont faits prisonniers par les danseuses d’os, la faute à un contrat sur la tête de notre barde.

Pour se tirer de ce mauvais pas et sauver leurs oreilles, une seule possibilité : raconter l’histoire litigieuse selon les faits, d’autant plus qu’elle pourrait porter atteinte à la réputation de nos mystérieuses prêtresses de la mort.

Heureusement pour Wulf, cet exercice est son métier, et les péripéties de cette sombre aventure, il les connaît sur le bout des pattes.

Kieran Larwood pousse les dernières pièces de l’échiquier pour un ultime combat au cœur de la forêt, avec d’un côté le terrible Scramashank et ses lapins de fer, de l’autre Podkin, sa sœur Paz et son petit frère Pook ainsi que tous leurs compagnons.

Un final tout à fait satisfaisant et à la hauteur des précédents volumes. L’immersion et les personnages sont les deux grands points forts de cette série jeunesse, qui rappelons-le se destine à des lecteurs et lectrices à partir de neuf ans. L’amitié, l’entraide et le courage font la part belle à cette tranche de fantasy aussi savoureuse que du pain perdu. Une trilogie qui ne manquera pas de faire plaisir aux petits comme aux grands.

7.5/ 10

