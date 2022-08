La marque du Sorcier

Titre VO : Witchmark

Tome 1 du cycle : Le cycle de Kingston

ISBN : 979-103811031-1

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Polk, C.L.

Dans une Angleterre alternative de l'époque édouardienne, à l'ombre de la Première Guerre mondiale, des familles dotées de magie utilisent leurs dons pour contrôler le destin de nations entières.

Miles Singer n’aspire qu’à vivre sa propre vie, mais marqué du sceau de la magie à sa naissance, son avenir est déjà tout tracé. Fuyant sa destinée, il s’engage dans l’armée et en revient changé, hanté par les affres de la guerre entre Aeland et Laneer.

Maintenant médecin sous une fausse identité au sein d’un hôpital vétéran, Miles tente de recommencer sa vie loin de sa famille et de la magie. Mais quand un patient mortellement empoisonné expose sa marque de sorcier, Miles doit mettre son anonymat et sa liberté en danger afin d’enquêter sur le meurtre de son patient.

Pour trouver la vérité, il aura besoin du soutien d’une famille qu’il méprise et de la gentillesse d’un homme qu’il vient à peine de rencontrer.

Critique

Par Gillossen, le 18/07/2018

Récente nouveauté de chez Tor Books, Witchmark nous entraîne bien loin de toute fantasy épique.

Et en un mot comme en cent, c’est un bien sympathique premier tome, mais qui ne va guère plus loin pour le moment. Même si l’on rentre très vite dans ces années 20-là (dans le cadre d’une époque édouardienne qui aurait perduré dans le temps), même si les personnages sont très attachants (enfin, surtout notre héros, Miles), même si l’auteur bâtit un monde original et qui là encore nous éloigne au départ des sentiers battus (grâce aux pistes cyclables ? Bon, mettons que je n’ai rien dit…).

Pourquoi donc ? La faute à une intrigue parfois trop lâche, qui se contente de laisser aux lecteurs le soin de combler les blancs et les vides. Dans une certaine mesure, c’est intéressant, mais quand cela devient systématique et sans aucune justification apparente… ce constat se révèle déjà plus embêtant. La dimension “complot” du récit, dans sa seconde moitié, tout en apportant bien sûr du suspense à l’ensemble, l’entraîne malheureusement vers des contrées nettement plus convenues.

Les questions de discrimination et d’acceptation de soi ou des autres demeurent finalement l’élément central à retenir pour le moment. Ces sujets sont traités de façon adulte et à travers notamment de jolis portraits. Il faut dire que l’écriture elle-même n’est pas dépourvue de finesse, bien au contraire.

Certaines thématiques donnent d’ailleurs des éléments bien sombres à se mettre sous la dent, même si contrebalancés par une histoire d’amour (eh oui…) qui avance tout de même un peu trop vite à notre goût et finit même par prendre une importance inadéquate à l’échelle du roman tout entier. Certes, Tristan et Miles ont de quoi former un beau couple, mais on ne peut pas dire que ce soit très passionnant. On préfèrera la relation entre Miles et sa sœur, prétendument résolue à changer le système. Mais l’est-elle vraiment ?

En somme, une fois au bout de cette courte lecture - 300 pages environ - on reste, non pas sur notre faim, mais dans l’attente de plus en vue du tome 2. Peut-être un peu moins de construction d’univers, pour laisser davantage de place à une intrigue mieux charpentée.

Rien de bien méchant, mais voilà qui nous a privé pour l’occasion d’un potentiel coup de cœur.



Mise à jour du 23 août 2022 :

La traduction française est finalement arrivée en mai dernier.

