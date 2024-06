Critique

Par K, le 29/05/2024

Après un troisième volume réussi, La Maison des veilleurs, quatrième tome du cycle de Syffe, était pour le moins attendu parmi les parutions fantasy 2024.

Patrick K. Dewdey poursuit sur sa lancée et c’est avec plaisir que nous retrouvons un personnage principal désormais tout sauf solitaire de retour à la Tannerie avec sa coterie à la suite des événements de Puy-Rouge.

Nous suivons donc avec bonheur ses péripéties au service du primat Aidan Coujourg ce qui n’est d’ailleurs pas sans manquer de sel au vu de son rapport à l’autorité en particulier et aux structures de pouvoir en général. Servi par une plume de qualité, cet ouvrage est loin des faiblesses du deuxième volume. Sans en dévoiler beaucoup, disons simplement qu’il ne manque ni de scènes d’actions bien dépeintes, ni d’enjeux et de réflexions intéressantes.

Le personnage principal y gagne encore en profondeur alors que les intrigues politiques se nouent et se dénouent. Ses relations avec son entourage, et notamment ses pairs, sont approfondies et on se prend à s’attacher à ce héros empli parfois de désirs contradictoires. Alors que les menaces s’annoncent et que les dernières pages sont tournées, le lecteur se prend ainsi à souhaiter retrouver au plus vite Syffe Sans-Terre et la compagnie bigarrée autour de lui rassemblée.

Patrick K. Dewdney signe ici décidément un roman de qualité dont le cycle, s’il se maintient à ce niveau, pourrait bien devenir un classique de la fantasy francophone.

