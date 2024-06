Titre VO : Jade War

Tome 2 du cycle : Les Os émeraudes

ISBN : 978-237876433-3

Catégorie : Aucune

Traduction : Houi, Gaspard

Auteur/Autrice : Fonda Lee (

Sur l'île de Kékon, le violent conflit qui oppose le clan Sans Cime et le clan de la Montagne fait toujours rage, mettant Janloon à feu et à sang.

Pendant ce temps, au-delà des frontières, une guerre se prépare. Des mercenaires et de puissants gouvernements étrangers tournent leurs regards vers la nation insulaire. Le jade, la ressource la plus précieuse de l’île, pourrait les rendre riches et leur donner l’avantage dont ils ont besoin pour terrasser leurs ennemis.

Face à des menaces venant de toutes parts, les membres de la famille Kaul sont obligés de former de dangereuses alliances. Pour assurer leur survie et celle de tous les Os Émeraude de Kékon, ils devront mettre leur honneur de côté et enfreindre les plus anciennes lois du sang et du jade.

Critique

Par Gillossen, le 25/06/2024

La Guerre du Jade poursuit sans détour le sillon tracé par le premier volume de cette trilogie.

Et ce tome 2 le fait, en particulier, en élargissant l’échelle de ses enjeux et à travers lui ceux du cycle tout entier. On découvre de nouvelles cultures, on constate les effets d’une certaine “mondialisation”, le tout dans une atmosphère de gangsters/triades toujours aussi marquée et qui ne lésine pas sur une certaine noirceur. Il y a ainsi une place plus importante accordée à la politique dans ce tome, alors que les clans tentent de trouver comment conserver le jade pour eux-mêmes, tout en se retrouvant confrontés aux étrangers qui veulent le pouvoir que celui-ci confère.

Et pourtant, malgré tout ces ingrédients à même de donner un cocktail détonnant, on s’ennuie parfois un peu en cours de route, un constat avant tout valable pour la première moitié du roman. Tout bien considéré, La Guerre du Jade, et même si c’est le rythme du récit que l’on vient de mettre en cause, se révèle comme un roman qui pâtie de personnages principaux qui ne sont pas à la hauteur des enjeux posés.

Oui, Hilo et Shae tiennent à leur clan, mais on ne peut pas dire qu’ils se distinguent autrement que par ce trait de caractère, sans compter que leur adversaire principal paraît toujours plus malin que leur duo aux décisions parfois peu compréhensibles. Eux-mêmes répondent un peu trop souvent aux mêmes ressorts.

L’ambiance, originale dans notre domaine, le ton, lors des séquences les plus réussies, un style que l’on pourrait qualifier d’efficace sans tomber dans le minimalisme, et les perspectives ouvertes en vue du tome 3 maintiennent cela dit notre intérêt sur la durée.

Au bout du compte, on espère toutefois un final en apothéose pour fermer les yeux sur les quelques bémols que nous avons eu l’occasion de constater. Il faudra bien ça !

