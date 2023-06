Guide des genres et sous-genres de l’imaginaire

ISBN : 978-222648383-6

Auteur/Autrice : Apophis

978-222648383-6AucuneApophis Vous ignorez la différence entre un planet opera et un space opera.

Vous avez quelque difficulté à distinguer un livre steampunk d’une gaslamp fantasy.

Si on vous dit dieselpunk, vous pensez : « science-fiction anti-écologique, peut-être ? »

Pas de panique !

Aucun genre, aucun sous-genre de l’imaginaire n’échappe à l’œil d’Apophis ! Votre guide en ces terrifiantes et merveilleuses contrées.

Par Gilthanas, le 15/06/2023

Difficile aujourd’hui de se repérer dans le paysage des littératures de l’imaginaire. La production, toujours plus abondante, voit se multiplier les genres et les sous-genres, au risque de perdre le lectorat dans des classifications de plus en plus absconses.

Alors, pour éviter au lectorat de fantasy, initié ou non, de connaître les mêmes mésaventures que l’amateur de métal, Apophis, célèbre blogueur français, s’est fendu d’un guide qui risque vite de devenir un indispensable.

Première remarque sur ce guide : il est adapté à tout le monde. Que vous soyez un baroudeur de la fantasy ou un jeune Hobbit qui n’est jamais sorti des limites de la Comté, vous y trouverez matière à réflexion, et surtout de nombreuses idées de lecture. Mais loin d’être un simple catalogue, ce guide est aussi une réflexion sur l’Imaginaire en général, son évolution dans le temps et son futur envisagé.

Ainsi, si vous vous êtes toujours demandé si la Bit-Lit est un vrai genre littéraire ou une invention commerciale de Bragelonne dérivé de l’Urbain Fantasy, si le Grimdark est plus un ton qu’un sous-genre, ou si la Fantasy de demain sera post-médiévale, alors ce guide est pour vous.

Chaque genre et sous-genre est analysé avec ses points caractéristiques, et accompagné d’une liste non exhaustive de titres d’ouvrages représentatifs, ce qui est un excellent moyen de ne jamais tomber à court d’idées de lecture.

Les lecteurs habitués au blog « Le culte d’Apophis » retrouveront le sérieux de l’auteur, sa capacité de synthèse, mais aussi ses prises de position assez tranchées. Définir l’Heroïc-Fantasy comme un « fossile vivant » ringardisé, ou la High-Fantasy comme étant sans nuance morale peut porter à discussion (n’hésitez pas à vous lancer sur le forum !). En revanche, son argumentaire sur l’avenir de la Fantasy, qui devrait voir se développer à l’avenir la fantasy post-médiévale, la fantasy exotique ou encore la fantasy inspirée de la SF (à « message ») a valeur de prophétie à laquelle on peut se fier.

Ainsi, même si on peut ne pas être d’accord avec certains points soulevés par l’auteur, force est de constater que ce guide est l’aboutissement d’un travail de longue haleine, sérieux, exhaustif, et qui a pleinement sa place dans la bibliothèque de n’importe quel amateur de littératures de l’imaginaire.

