Titre VO: Cochrane (Ce Cycle est En Cours)

Cochrane vs Cthulhu Le marin le plus audacieux de tous les temps affronte le plus grand ennemi de l’humanité !

Bien des années avant d’être le libérateur du Chili, du Pérou, du Brésil et de la Grèce, Lord Thomas Cochrane fut un héros des guerres napoléoniennes. En 1809, au large de l’île d’Aix, sur la côte occidentale française, il fit couler presque la moitié de la flotte de l’Empereur. En 1815, Napoléon achève la construction de Fort Boyard et Lord Cochrane revient dans la baie pour détruire ce bastion. Mais il se trouve confronté à une menace surnaturelle, Cthulhu, un dieu endormi qui émerge alors du fond des océans pour revendiquer le contrôle de la Terre !

Lord Cochrane vs l’Ordre des catacombes Le marin le plus audacieux de tous les temps est de retour dans une nouvelle aventure !1826, Paris. Jean-Baptiste Dallier, un bonapartiste ami des frères Champollion, est assassiné dans les catacombes. Le célèbre héros écossais Lord Cochrane arrive alors à Paris. Il y retrouve Champollion le Jeune qui possède les preuves de l’existence de Cthulhu, un monstre antédiluvien. Champollion a récupéré un manuscrit de la main de Jules César, qui décrit comment il s’est rendu à R’lyeh, la ville du monstre, au large du fort romain construit sur la longe de Fort Boyard. Cochrane, Champollion le Jeune et le capitaine Éonet partent aussitôt récupérer le manuscrit caché au cimetière du Montparnasse. Mais un mystérieux « Ordre des catacombes » rôde, décidé à empêcher leur enquête !

Critique

Villarroel, GilbertoFuentealba, JacquesVillarroel Gilberto

Par Gillossen, le 12/05/2021

Cochrane vs Cthulhu.

Mais quel était donc ce titre ? Et encore un roman qui va chercher à profiter de l’aura de Lovecraft, phénomène qui n’en finit pas de se propager depuis combien de temps maintenant, trois, quatre, cinq ans ?Oui, mais non.

Le roman de l’auteur chilien Gilberto Villarroel, s’il invoque certes les Grands Anciens, se rapproche bien davantage d’un hommage au roman d’aventure (avec un cadre napoléonien fort sympathique et finalement encore aujourd’hui, pas si souvent utilisé que ça, quoi qu’on en dise) et au feuilleton, avec un sens du découpage marqué.

Les personnages sont campés d’un trait de plume, les rebondissements s’enchaînent, les répliques fusent (même si elles tombent parfois un peu à plat…) Et surtout, on ne s’ennuie pas ! Peut-être d’ailleurs la marque du travail de producteur à la télévision et au cinéma de l’auteur ! Alors, bien sûr, de temps en temps la machine tourne à vide et, au du compte, c’est une sympathique lecture de détente avant tout. Mais après tout, d’une part, il en faut aussi, et d’autre part, ce n’est pas si facile, non pas à faire, mais à réussir, quant à il s’agit de divertir intelligemment le lecteur. Et Villarroel s’en sort avec les honneurs.

Notons d’ailleurs une courte préface en apparence anecdotique citant une rencontre avec Neil Gaiman et Dave McKean, qui illustre bien en vérité l’amour de l’auteur pour ses personnages et cet univers. Et puis, un roman qui dès les premières pages vous entraîne à… Fort Boyard, comment dire non ? Même si Olivier Minne n’est pas au rendez-vous. Plus sérieusement, voilà un rendez-vous sans prétention fort agréable, sans oublier bien sûr le travail toujours soigné des Forges de Vulcain, avec notamment cette illustration de couverture qui attire l’œil sur les étals.

Lord Cochrane vs l’ordre des catacombes reprend le même principe d’exploration d’un angle mort de la vie de ce personnage “historique” s’il en est, avec des ingrédients globalement identiques. Et un succès à l’avenant. L’érudition de l’auteur et un savant sens de la mise en scène sont toujours au rendez-vous. Si le “premier” tome invoquait fort Boyard, attendez-vous ici à croiser… Vercingétorix en personne, pas moins. Notre seul regret, si l’on peut le qualifier ainsi, c’est que Cochrane est souvent présenté comme quelqu’un de flamboyant et/ou audacieux, alors que l’on a davantage l’impression d’avoir affaire à une figure sûre de lui mais surtout pragmatique. Est-ce vraiment un défaut ? Non. Pour le reste, la formule est bien rôdée et si vous n’avez pas lu le précédent ouvrage de l’auteur, sachez qu’il y a suffisamment de matière neuve pour que cela ne soit pas indispensable.

En somme, les aventures de Lord Cochrane se poursuivent avec appétit et allant.