House of the Dragon : en attendant l’épisode 7

Par Gillossen, le lundi 22 juillet 2024 à 10:07:20

Qui dit retour de House of the Dragon... dit retour des vidéos dans les coulisses de l'épisode de la semaine !

Eh oui, sans surprise, pas grand-chose à ajouter dans une brève comme celle-ci, il s'agit avant tout de compiler pour vous les bandes annonces et autres au même endroit.

Quant à vos avis éclairés concernant l'épisode 6 de cette saison 2, le forum vous attend !

A très vite !