Dunk et l’Œuf, un ton très différent de Game of Thrones

Par Ivy, le jeudi 23 mai 2024 à 18:28:13

Sur son blog, George R.R. Martin évoque le spinoff de Game of Thrones dans une publication brève, mais contenant de nombreuses informations.

Premièrement, l'écrivain indique que la série sera beaucoup plus courte que Game of Thrones et House of the Dragon, avec un ton très différent. Mais il s'agit toujours de Westeros, précise-t-il, et personne n'est à l'abri...

Deuxièmement, les auditions sont presque toutes terminées et de nouvelles têtes devraient prochainement rejoindre Peter Claffey et Dexter Sol Ansell.

Troisièmement, GRRM révèle que la série fera ses débuts l'an prochain et que, si elle marche, cette adaptation de la novella Le Chevalier errant sera suivie de celles de L'Épée lige et L'Œuf de dragon. D'ici là, l'auteur américain espère avoir rédigé d'autres histoires situées dans l'univers de Dunk et l'Œuf. Après avoir mis un point final à The Winds of Winter, promet-il !

Enfin, on connaît le nom de l'un des réalisateurs : le Britannique Owen Harris (Black Mirror), qui dirigera trois des six épisodes prévus.

Source