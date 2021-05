House of the Dragon : c’est parti !

Par Glaurung, le lundi 26 avril 2021 à 21:58:13

Le production de la série préquelle à Game of Thrones est lancée.

La chaîne HBO l'a annoncé en publiant le cliché illustrant cette brève, sur lequel apparaît l'équipe de la série dans une réunion où la distanciation physique est de mise. Rappelons que ce spin-off créé par George R.R. Martin et Ryan Condal se déroule trois cents ans avant les évènements de Game of Thrones. Au niveau des acteurs, vous retrouverez notamment Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith ou encore Fabien Frankel.

La diffusion des 10 épisodes est toujours prévue pour 2022.

