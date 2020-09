Un financement participatif pour visiter Strasbourg avec Cthulhu

Par Gilthanas, le lundi 28 septembre 2020 à 06:00:00

Les suppléments "made in France" pour l'Appel de Cthulhu avaient déjà permis aux investigateurs du mythe de visiter Lyon. C'est aujourd'hui la ville de Strasbourg qui est mise à l'honneur avec un nouveau financement participatif lancé par les XII Singes.

Cette "Ville en Jaune", une campagne inédite pour le système "Cthulhu Hack", écrite par Éric Dedalus et préfacée par Léo Henry, sera divisée en deux tomes : "Le guide occulte de Strasbourg", qui décrira en détail le Strasbourg des années 1920, les spécificités de la ville ainsi que des légendes locales vues à travers le prisme du mythe de Cthulhu. Un ouvrage de 120 pages sans règles, qui pourra se lire comme un guide de voyage. Et "La Ville en Jaune", la campagne en elle-même d'une centaine de pages, réservée au meneur de jeu. A noter qu'un exemplaire de Cthulhu Hack (le corpus de règles) sera nécessaire pour utiliser ce matériel de jeu.

Enfin, à ces deux livres s'ajoutera un pack du MJ, qui comprendra les classiques écran du meneur, cartes et autres aides de jeu.

Comme d'habitude avec ce genre de projet, différents paliers de financement seront proposés.

Lancement prévu le 28 septembre sur la plate-forme Gameontabletap.