Procrastination #S06e10 - Diriger une collection de poche, avec Pascal Godbillon

Par Sylvadoc, le mardi 1 février 2022 à 07:36:46

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 6 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Procrastination a l'immense plaisir de recevoir à nouveau Pascal Godbillon, qui dirige depuis 2006 l'une des collections d'imaginaire patrimoniales françaises majeures, Folio SF (Gallimard), ainsi que la collection grand format Lunes d'Encre chez Denoël. Deux collections d'imaginaire de renom, où l'on trouve à la fois les immenses jalons du genre (Shelley, Wells, Asimov chez Folio SF, par exemple), mais qui font aussi la part belle aux auteurs et autrices contemporain·es de langue française et d'ailleurs (il publie entre ses deux collections Sabrina Calvo, Alain Damasio, Catherine Dufour, Laurent Genefort ou encore Jean-Philippe Jaworski).

Cet épisode est l'occasion de lever le voile sur un secteur de grande diffusion souvent méconnu du public : l'édition de poche. Après une brève perspective sur le fonctionnement du secteur dans son ensemble, Pascal partage la façon dont il choisit les livres pour ces rééditions, et évoque réalités économiques et chiffres de vente (qui, comme il l'explique, ne forment pas une métrique nécessairement pertinente dans l'absolu).