God of War sur Prime : changement de plans

Par Glaurung, le dimanche 20 octobre 2024 à 20:44:32

Turbulences en cours pour le projet chez Amazon d'adaptation de la célèbre licence vidéoludique God of War.

Le showrunner et producteur exécutif Rafe Judkins ainsi que les producteurs exécutifs Hawk Ostby et Mark Fergus ont quitté le projet. Ils avaient apparemment rédigé de nombreux scripts pour la série, mais Amazon et le sudio partenaire Sony Pictures Television ont décidé de prendre une autre direction. Cory Balrog, le directeur créatif du développeur de jeux vidéo Santa Monica Studio qui a travaillé sur plusieurs jeux de la franchise reste impliqué dans ce projet en tant que producteur exécutif, tout comme d'autres membres de ce studio et de Playstation Production.

Amazon et Sony cherchent donc à présent un nouveau showrunner, pour assembler une nouvelle "writers’ room" et recommencer de zéro ce projet commandé en 2022.

Discuter de God of War sur le forum

Source