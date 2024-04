Neil Gaiman refait un détour par l’animation

Par Ivy, le vendredi 26 avril 2024 à 19:22:13

L'auteur de Coraline, adapté en film d'animation en 2009, fait équipe avec Sharad Devarajan de Graphic India (The Legend of Hanuman) pour ce nouveau projet ayant pour origine le livre illustré Cinnamon.

L'histoire courte, qui s'inspire de fables indiennes, est centrée sur une jeune princesse baptisée Cinnamon, née avec des yeux de perle la rendant aveugle au monde physique. Sa rencontre avec un tigre doué de parole l'entraînera dans un royaume caché, où la frontière entre le monde matériel et le mystique se fait ténue et où la sagesse ancestrale de l'Inde insuffle la vie à une jungle fourmillant de secrets.

Neil Gaiman et Sharad Devarajan coécrivent le scénario avec Sarena Khan et Sujatha SV, tandis que le spécialiste indien de l'animation Jeevan J. Kang réalisera le long-métrage.

