L’Histoire sans fin revient sur grand écran !

Par Ivy, le jeudi 21 mars 2024 à 00:44:37

Le film culte des années 1980 aura prochainement un successeur au cinéma.

En 2022, on apprenait que les droits d'adaptation de L'Histoire sans fin étaient convoités. Les discussions semblent avoir porté leurs fruits : Michael Ende Productions — du nom de l'auteur du livre — vient de s'associer à See-Saw Films (Lion, Top of the Lake, Le Discours d'un roi) pour réaliser une série de longs-métrages en live action. Le nombre exact de volets dépendra de l'équipe créative, qui n'a pas encore été constituée. Iain Canning, l'un des producteurs, estime déjà que les lieux hauts en couleur créés par Michael Ende impliqueront une production internationale. En clin d’œil à la nationalité de l'auteur, Canning a pour objectif de tourner une partie des scènes en Allemagne.

Paru en 1979 et traduit en 45 langues, L'Histoire sans fin raconte l'histoire du jeune Bastien qui, harcelé par des camarades d'école, se réfugie dans une librairie, vole un livre et se plonge dedans pour s'évader. Ce livre, c'est L'Histoire sans fin, dont l'intrigue se déroule dans le Pays fantastique (Fantasia dans le film). Là, un jeune guerrier nommé Atreyu est en quête du remède qui guérira l'impératrice et sauvera ainsi le monde.

Discuter de L'Histoire sans fin sur le forum

Source