Une adaptation en dessin animé pour Elfquest ?

La Fox travaille sur un projet d'adaptation du comics créé par Wendy et Richard Pini, aussi connu sous le titre Le Pays des elfes en France.

Elfquest raconte l'histoire d'une communauté d'elfes et d'autres espèces fantastiques qui tentent de survivre sur une planète primitive semblable à la Terre. Susan Hurwitz Arneson écrira l'adaptation et jouera le rôle de showrunner. Elle sera aussi productrice exécutive aux cotés de Rodney Rothman et Adam Rosenberg de Modern Magic , ainsi que de Wendy et Richard Pini. Rodney Rothman voit dans ce projet une occasion d'explorer comment l'animation post-Spider-Verse peut amener le genre fantastique là où nous ne l’avons jamais vu. Il lance également un appel aux artistes qui seraient motivés à relever le défi.

Ce projet a sans doute de meilleures chances de se concrétiser que l'adaptation cinématographique évoquée dès 2008, qui n'a jamais vu le jour.

