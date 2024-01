Un nouveau projet pour China Miéville… avec Keanu Reeves

Par Ivy, le mercredi 10 janvier 2024 à 19:17:19

L'écrivain britannique va faire équipe avec... Keanu Reeves !

Les deux hommes ont co-écrit un livre intitulé The Book of Elsewhere, dont l'intrigue se déroule dans l'univers de BRZRKR, une série de comics créée par l'acteur canadien avec l'auteur Matt Kindt et le dessinateur Ron Garney. Ce roman — le premier pour Keanu Reeves — suivra un guerrier immortel dans sa quête millénaire pour découvrir la clé de son immortalité, et peut-être un moyen de s'en libérer. China Miéville a manifestement apprécié l'expérience, déclarant : J'espère qu'en lisant The Book of Elsewhere, les gens éprouveront ne serait-ce qu'une fraction du plaisir que j'ai eu à l'écrire.

Le roman paraîtra le 23 juillet en V.O., tandis que 'BRZRKR est actuellement en cours d'adaptation en film et en anime sur Netflix .

