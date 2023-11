Le palmarès des World Fantasy Awards 2023

Par Ivy, le dimanche 5 novembre 2023 à 16:49:21

Les prix, qui récompensent des œuvres parues en 2022, ont été remis lors de la World Fantasy Convention, qui avait lieu à Kansas City cette année.

Créés en 1975, les World Fantasy Awards sont considérés comme l'une des principales récompenses dans le domaine de l'Imaginaire, avec les Hugo et les Nebula Awards.

Retrouvez ci-dessous le palmarès complet de cette édition.

Best Novel

Saint Death’s Daughter, C.S.E. Cooney (Solaris)

Best Novella

Pomegranates, Priya Sharma (Absinthe)

Best Short Fiction

"Incident at Bear Creek Lodge", Tananarive Due (Other Terrors: An Inclusive Anthology)

Best Anthology

Africa Risen: A New Era of Speculative Fiction, Sheree Renée Thomas, Oghenechovwe Donald Ekpeki, Zelda Knight, eds. (Tordotcom)

Best Collection

All Nightmare Long, Tim Lebbon (PS)

Best Artist

Kinuko Y. Craft

Special Award – Professional

Matt Ottley, for The Tree of Ecstasy and Unbearable Sadness (Dirt Lane)

Special Award – Non-Professional

Michael Kelly, for Undertow Publications

Source