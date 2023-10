Un recueil de nouvelles pour le Fléau

Par Ivy, le mardi 24 octobre 2023 à 17:51:15

Précisons-le tout de suite, ce n'est pas un projet émanant de Stephen King lui-même, mais des écrivains américains Brian Keene et Christopher Golden.

Les deux hommes, principalement actifs dans le domaine de l'horreur et de la fantasy, ont décidé de réunir des textes se déroulant dans l'univers du Fléau, roman paru en 1978. L'anthologie, approuvée par Stephen King et intitulée The End of the World as We Know It: Tales of Stephen King’s The Stand contiendra notamment des nouvelles écrites par Caroline Kepnes, Michael Kortya, Josh Malerman, Paul Tremblay, S.A. Cosby et Wayne Brady.

La date de parution de l'ouvrage n'a pas encore été annoncée.

Discuter du Fléau sur le forum

Source