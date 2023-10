Castlevania : Nocturne aura bien une saison 2

Par Gillossen, le vendredi 6 octobre 2023 à 16:17:12

Et quand on voit la fin de la première saison, encore heureux !

L'annonce officielle est tombée aujourd'hui. Merci à tous les fans de Castlevania, anciens et nouveaux, pour leur réaction et leur soutien extraordinaires , ont déclaré le créateur et showrunner Clive Bradley et le showrunner Kevin Kolde dans un communiqué commun. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter bientôt de nouveaux épisodes de Castlevania : Nocturne et le prochain chapitre de l'ascension de Richter Belmont.

Au cours de ses cinq premiers jours de diffusion sur Netflix, ce nouveau volet de l'adaptation de la saga de Konami a atteint le Top 10 dans plus de 40 pays. Project 51 Productions et Powerhouse Animation continueront à produire la série pour Netflix et le chantier est d'ores et déjà lancé. Sam Deats et Adam Deats quant à eux se partageront à nouveau la réalisation.