L’automne, saison des festivals

Par Foradan, le samedi 30 septembre 2023 à 15:40:30

Septembre s’achève, l’automne s’installe et la saison des festivals reprend de toute ses forces. Après Cidre et Dragons qui a ouvert le bal en Normandie mi-septembre, venez (re)découvrir Aïcontis !



Le festival fantastique rouvre ses portes après une longue interruption due au Covid et le village de St-Bazile-de-Meyssac (19) se prépare à accueillir le flot de visiteurs venus de la France entière.



Pour l’occasion, ce petit village au cœur de la Corrèze se pare de ses plus belles couleurs (on a commandé du beau temps ! ). Votre déambulation dans les petites rue du village croisera sûrement quelques conteurs, ou l’une des compagnies de spectacle invitée pour l’occasion. D’ailleurs, n’hésitez pas à rester un peu plus tard le samedi, pour le traditionnel spectacle de feu qui vous ravira !

Vous pourrez aussi profiter du beau temps (je vous jure, on a même fait des rituels impliquant des trolls unijambistes et du jambon pour s’en assurer) pour visiter l’échoppe éphémère de l’un des 83 artisans présents pour le WE (ou vous challenger pour tous les saluer ! )



Enfin, venez jeter un œil dans la partie Salon du Livre où vous pourrez retrouver auteurs et illustrateurs, le pôle librairie, et surtout gAlly et Coeurdechene sur le stand de votre association préférée pour discuter Fantasy, actualité de l’édition, ou simplement faire connaissance avec les vrais gens cachés derrière les pseudos !



On vous donne rendez-vous les 7 et 8 octobre prochain, en Corrèze, pour un WE hors du temps !



Venez aussi sur le forum pour discuter d'Aïcontis, le festival fantastique !

