De nouvelles têtes pour House of the Dragon

Par Ivy, le lundi 24 avril 2023 à 20:06:14

La série voit quatre acteurs et actrices s'ajouter au casting de sa deuxième saison.

Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin et Abubakar Salim rejoignent l'équipe pour incarner de nouveaux personnages. Ils prêteront leurs traits respectivement à Ser Simon Strong, Châtelain de Harrenhal et grand-oncle de Lord Larys ; Ser Gwayne Hightower, fils d'Otto Hightower, frère de la reine Alicent et oncle du roi Aegon ; Alys Rivers, une guérisseuse résidant à Harrenhal ; et enfin Alyn de Hull, marin dans la flotte de Velaryon.

La saison 2, en cours de production, comptera 8 épisodes, dont la date de diffusion par HBO n'a pas été officiellement annoncée.

