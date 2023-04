Ryan Condal évoque la saison 2 de House of the Dragon

Par Ivy, le lundi 17 avril 2023 à 19:50:06

Le showrunner de House of the Dragon et l'acteur Paddy Considine, qui incarne le roi Viserys, étaient les invités de l'événement Contenders TV.

Les deux hommes y ont évoqué la suite de la série, évidemment sans faire de grandes révélations. Ryan Condal a expliqué qu'il était impatient de reprendre là où l'histoire s'était arrêtée : Nous allons maintenant pouvoir retomber dans les rythmes plus traditionnels de la narration et de Game of Thrones. (...) Cette série tourne essentiellement autour d'une maison qui se déchire de l'intérieur. Maintenant que toutes ces pièces ont été posées sur l'échiquier, je suis impatient de raconter le prochain chapitre, de voir ce qui va se passer à présent que Viserys n'est plus là pour calmer le jeu.

Quant à Paddy Considine, il a avoué être un peu envieux de ses collègues qui reprendront le chemin des plateaux de tournage, mais aussi content que le showrunner n'ait pas essayé de prolonger le rôle de son personnage dans la série. L'acteur a ainsi précisé : L'histoire était dite. Je suis content qu'ils n'aient pas fait traîner Viserys en longueur. Le fait que son histoire ait été traitée en huit épisodes l'a rendue d'autant plus forte. Ryan Condal a confirmé que c'était le but de cette saison initiale : L'idée était vraiment de montrer ce conflit générationnel qui commence avec la génération de Viserys. (...) C'est une histoire qui se joue sur trois générations et nous devions la retracer en une saison pour pouvoir passer à la Danse des dragons.

Le tournage de la deuxième saison a commencé il y a quelques jours, pour une diffusion probablement en 2024.

