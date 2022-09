Gilles Francescano, nouveau directeur des Imaginales

Par Glaurung, le mercredi 28 septembre 2022 à 22:19:59

Le dessinateur et illustrateur français vient d'être nommé à la direction du festival spinalien, en remplacement de Stéphanie Nicot qui a tenu ce rôle pendant 20 ans.

Dessinateur professionnel depuis la fin des années 1980, Gilles Francescano a réalisé plus de 500 couvertures de romans, packaging de jeux, images publicitaires... et reçu de nombreux prix pour ses œuvres. Il est commissaire d’expositions pour les Utopiales à Nantes depuis 2008. La mairie d’Épinal souhaite changer la formule des Imaginales, en terme de programmation et de contenu, et le changement de direction va dans ce sens. Dans un entretien diffusé sur VosgesFM, Stéphanie Nicot est revenue sur cette nomination et sur l'avenir des Imaginales.

La prochaine édition du festival se déroulera du 25 au 28 mai 2023.

Source