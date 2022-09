Martha Wells revient à la fantasy

Par Ivy, le vendredi 23 septembre 2022 à 19:45:23

L'écrivaine américaine est particulièrement connue pour sa série de science-fiction Journal d'un AssaSynth, publiée en français par L'Atalante et lauréate de plusieurs prix prestigieux (Nebula, Hugo et Locus).

Mais c'est aujourd'hui avec un projet fantasy — un genre dont elle est aussi familière — que Martha Wells revient. Ce nouveau roman, intitulé Witch King, est une histoire d'amitié, de confiance et de trahison, dont voici le synopsis :

Kai-Enna est le Roi Sorcier, mais il ne l'a pas toujours été, et il n'a même pas toujours été Kai-Enna !

Après avoir été tué, sa conscience endormie et inconsciente du passage du temps alors qu'il était confiné dans un piège aquatique élaboré, Kai se réveille et découvre qu'un mage de rang inférieur tente de tirer avantage de sa magie. Cela ne pouvait jamais bien se passer.

Mais pourquoi Kai a-t-il été emprisonné en premier lieu ? Qu'est-ce qui a changé dans le monde depuis son assassinat ? Et pourquoi la Coalition pour l'élévation du monde semble-t-elle gagner en influence ?

Kai devra se rapprocher de ses alliés et puiser dans toute sa magie de la douleur s'il veut répondre ne serait-ce qu'à une de ces questions.

Les réponses ne vont pas lui plaire.

L'éditeur Tor.com annonce une parution en anglais le 30 mai 2023.

Discuter de Witch King sur le forum

Source