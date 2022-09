Le Mois de l’Imaginaire 2022

Par Ivy, le mercredi 21 septembre 2022 à 20:20:27

L'association Le Mois de l'Imaginaire a présenté ce lundi les actions prévues cette année.

Rappelons que le Mois de l'Imaginaire, organisé en octobre, a pour but de mettre en avant les littératures de l'Imaginaire aussi bien auprès du public que des médias et des professionnels du livre. Cela passe par l'organisation d'événements en librairie, la mise en place d'opérations commerciales, la création de catalogues thématiques ou encore l'élaboration d'animations sur les réseaux sociaux. Les Hypermondes de Bordeaux et les Utopiales de Nantes seront également utilisées comme plateformes. Et après avoir concentré son activité sur la sensibilisation des libraires lors des précédentes éditions, l'association souhaite cette année inclure les bibliothécaires.

À noter que trois nouvelles maisons d'édition, au profil plus généraliste, intègrent l'association : il s'agit d' Hugo Publishing , qui a lancé cette année sa collection "Stardust", et des éditeurs jeunesse Rageot et Auzou , dont les catalogues accueillent depuis longtemps des titres rattachés à l'Imaginaire.

