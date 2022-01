Sam Vimaire contre l’inflation

Par Glaurung, le dimanche 30 janvier 2022 à 22:03:53

Rhianna Pratchett, fille de l'auteur Terry Pratchett, a permis l'utilisation d'un nom lié à l’œuvre de son père pour apporter sa pierre à la lutte contre la pauvreté.

Elle a fait en sorte que Jack Monroe, une écrivaine, journaliste et activiste britannique connue pour son engagement dans ce combat, puisse utiliser le Vimes Boots Index . Partant de l'idée que les calculs officiels de taux d'inflation sont largement sous-estimés, cet index est censé rendre compte de la réalité de manière plus fidèle. L'Office for National Statistics britannique a d'ailleurs admis qu'un seul taux d'inflation ne suffit pas toujours.

C'est dans le tome des Annales du Disque-Monde nommé Le Guet des orfèvres que Samuel Vimaire se fait la réflexion que si les riches sont si riches, c'est parce qu'ils se débrouillent pour dépenser moins : par exemple en achetant des bottes chères qui dureront très longtemps, alors que les personnes désargentées devront se contenter de paires de moindre qualité, qui finiront par leur coûter plus cher à force de s'user rapidement. C'est pourquoi le Pratchett estate a permis l'utilisation du Vimes Boot Index, un bel hommage !

