George R.R. Martin défend sa peau

Vous connaissez peut-être Skin Trade, novella de George R.R. Martin, dont le thème tourne autour du loup-garou.

La société de production Blackstone Manor, LLC avait acquis les droits du texte en vue d'une adaptation, mais celle-ci ne se concrétise toujours pas et visiblement, l'auteur du Trône de Fer semble en avoir assez. Il a ainsi décidé de porter l'affaire devant les tribunaux, considérant qu'il existait un réel problème. En effet, au 2 septembre 2014, Blackstone avait 5 ans pour lancer le tournage. Comme par hasard, la veille même de la fin du délai l'an dernier, ils auraient mis en boîte une poignée de scènes, dans le seul but de conserver les droits et non de concrétiser le projet.

Martin considère donc qu'il s'agit d'une manipulation pure et simple et voudrait récupérer les droits de sa novella, plus des dommages et intérêts pour rupture de contrat. Du côté de Blackstone, on menace tout simplement... de poursuivre l'auteur, si celui-ci compte exploiter lui-même son texte.

Un comble.

